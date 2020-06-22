عمر كمال يطلب الدعاء من الجمهور عبر "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل طلب الفنان عمر كمال من جمهوره الدعاء له ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق عمر كمال على الصورة قائلا " عاوز دعوة حلوة منكم ". وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يوفقك - الله يسعدك - ربنا يحميك ويحفظك Advertisements

وتخطت أغنية «شوكولاته سايحة جوه كيك»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال حاجزالـ 7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعد أسبوع من طرحها. قد يهمك أيضا: عمر كمال يطرح أغنية جديدة قريباًا أحمد سعد يتعرض للتهديد بسبب حسن شاكوش

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