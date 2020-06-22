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شكرا لقرائتكم خبر عن هنا إبراهيم يسرى تغنى "بنت الجيران" بطريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
وبصوت عذب أدهش رواد السوشيال ميديا تغنت هنا يسرى بكلمات أغنية "بنت الجيران"، بعدما أجرت تعديلات في توزيع الأغنية التي حققت نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية، ومنذ الوهلة الأولى لمشاركة هنا إبراهيم يسرى متابعيها بالأغنية على طريقتها الخاصة، وانهالت التعليقات التي أشادت بصوتها وإحساسها بكلمات "بنت الجيران".
هنا إبراهيم موسى
وغنت هنا يسري أغنية "بنت الجيران" بعدما طرحت أغنيتها الجديد "منتاش بعيد" في ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل إبراهيم يسرى، حيث ظهرت في فيديو كليب تغني لوالدها وهي تنظر إلى صوره القديمة التي تجمع بينهما.
هنا إبراهيم موسى
وفي فبراير 2020، أصدر تطبيق أغانى قائمة الأغانى الأكثر استماعًا على مستوى العالم، وكانت المفاجأة احتلال مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال المركز الثانى فى القائمة، وفى المركز السابع عالميا مهرجان "شمس المجرة" غناء عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، وبذلك يتواجد كمال بأغنيتين فى القائمة.
هنا إبراهيم موسى
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