شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدشين موقع إلكترونى باسم الإمبراطور أحمد زكى ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن بلال عبد الغنى، وكيل رامى بركات الوريث الشرعى ‏للراحل هيثم أحمد زكي، موقعًا إلكترونيًا يحمل اسم الراحل أحمد ‏زكى.

الموقع يضم صورًا نادرة من مقتنيات الفنان أحمد زكى، والتى ‏ورثها رامى بركات عن أخيه غير الشقيق هيثم أحمد زكى، كما ‏يضم عددًا من الأقسام منها خطابات بخط الإيد سواء من الجمهور ‏المحب للإمبراطور أو الفنانين ومنها رسائلهم خلال فترة مرضه فى ‏المستشفى .‏

ويضم الموقع أيضًا قسما لحوارات أحمد زكى الصحفية التى أجراها ‏مع أشهر الصحف فى ذلك الوقت بالإضافة إلى عدد من الوثائق ‏بخط يد للنجم الراحل ووثائق تتعلق بعقود أفلامه وكواليسها، ‏بجانب شهادات نجوم الفن الكبار الذين عاصروه حول موهبة أحمد ‏زكى وحياته.‏

وأخيرا يضم الموقع عددًا من الصور الناردة للإمبراطور أحمد زكى ‏وزوجته الفنانة هالة فؤاد وابنه الراحل هيثم أحمد زكى من بداية ‏طفولته حتى شبابه.‏

ويواجه النجم محمد رمضان تعليقات عديدة منذ الإعلان عن تجسيد ‏حياة ‏الإمبراطور أحمد زكى فى مسلسل تليفزيونى، من ‏جانبين ‏الأول رامى عز الدين بركات الوريث الشرعى لهيثم أحمد زكى ‏‏ووالده زوج الفنانة هالة فؤاد، والذين وضع شروطا للموافقة على ‏تجسيد ‏حياة زكى ، وعلى الجانب الآخر منى عطية شقيقة الفنان ‏الراحل التى لم ‏تبد أى موافقة حتى الآن، لكن النجم محمد رمضان ‏ماض فى طريقه متمسكا ‏بحلمه الذى عاش عليه لسنوات منتظرا ‏تلك اللحظة.‏

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من جانبه قال المستشار بلال عبد الغنى وكيل رامى عز الدين عز ‏الدين ‏بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والوريث الشرعى ‏له، إن الفنان ‏محمد رمضان لم يخطرنا لعمل مسلسل عن حياة ‏الإمبراطور، أن وكيله رامى ‏ينتظر إخطاره بالأمر حتى يقرر إن ‏كان يوافق على العمل أولا.‏

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وأضاف عبد الغنى لـ"الخليج 365" أن وكيله رامى وضع شروطا ‏للموافقة ‏على تجسيد قصة حياة الراحل أحمد زكى أهمها أن يكون ‏العمل يحترم ‏تاريخ الإمبراطور أحمد زكى، وان يطلع بنفسه على ‏السيناريو حتى يبد رأيه ‏فى الأمر .‏

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وأضاف أن رامى يوافق بشكل مبدئي على أن يجسد محمد رمضان ‏العمل ولا ‏يوجد اعتراض على شخص رمضان لكن لابد أن يخطر ‏الأسرة أولا كإجراء ‏قانونى حفاظا على حق الورثة الشرعيين .‏

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وقال رامى عز الدين بركات فى رسالة نقلها لـ"الخليج 365" محاميه ‏‏المستشار بلال عبد الغنى إن والده أيضا يرفض تجسيد شخصية ‏زوجته ‏هالة فؤاد فى أى عمل تليفزيونى خاصة أنها ارتدت الحجاب ‏قبل وفاتها ‏وابتعدت عن الأضواء.‏

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وأبدى رامى عز الدين بركات الوريث الشرعى للفنان هيثم أحمد ‏زكى موافقته ‏على الاستعانة بمقتنيات الإمبراطور فى مسلسل محمد ‏رمضان الذى يجسد ‏فيه قصة حياة الفتى الاسمر، وذلك شرط ‏الاطلاع على السيناريو والموافقة ‏عليه.‏وأن كون العمل ‏يليق بتاريخ ‏وشعبية النجم الراحل.‏

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من جانبها، قالت منى عطية، شقيقة النجم الراحل أحمد زكى، إن ‏رمضان ‏لم يجر اتصالا بها حول عن تجسيد شخصية شقيقها، ‏مضيفة أنها لن توافق ‏على تجسيد الدور إلا بعد قراءة السيناريو‎.‎

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وأضافت، خلال لقاءات تليفزيونية، أن والدة الفنان الراحل أحمد ‏زكى سجلت جميع ‏مراحل حياة الفنان الراحل ومتواجدة معها وكذلك ‏فى فترة مرضه، وفترة ‏حياته فى الصغر حتى وصوله إلى التمثيل، ‏قائلة: "والدتى فى الحياة ‏الأخيرة للراحل أحمد زكى.. قالت عاوزة ‏أسجل كل حاجة عن حياة أحمد ‏زكى وماما مسجلة وكمان إحنا ‏مسجلين كل حاجة وعلاقته بينا"‏‎.‎

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وتابعت أن عائلة أحمد زكى تحب الفنان محمد رمضان بسبب وقوفه ‏بجانبنا ‏فى عدة مواقف، ولكنه لم يتصل بنا على تجسيد شخصيته، ‏مرحبة بالفكرة ‏ولكن لا بد من الموافقة بعد قراءة السيناريو بالكاملة، ‏مضيفة: "مفيش حد ‏يعرف فترة طفولته واحنا اللى لازم نحكيها للى ‏هيجسد قصته وحياته معنا".‏

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وبدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، في كتابة المعالجة ‏الدرامية ‏لقصة حياة أحمد زكى، للمسلسل الذى يقوم ببطولته النجم ‏محمد رمضان ‏للعرض في موسم رمضان المقبل، ولم يستقر صناع ‏العمل على الاسم ‏النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان ‏‏"الإمبراطور"، لكن سيتم تغييره ‏إلى اسم آخر، وهناك جلسات عمل ‏بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على ‏التفاصيل النهائية والخطوط ‏العريضة للعمل‎.‎