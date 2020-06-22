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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدشين موقع إلكترونى باسم الإمبراطور أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن بلال عبد الغنى، وكيل رامى بركات الوريث الشرعى للراحل هيثم أحمد زكي، موقعًا إلكترونيًا يحمل اسم الراحل أحمد زكى.
الموقع يضم صورًا نادرة من مقتنيات الفنان أحمد زكى، والتى ورثها رامى بركات عن أخيه غير الشقيق هيثم أحمد زكى، كما يضم عددًا من الأقسام منها خطابات بخط الإيد سواء من الجمهور المحب للإمبراطور أو الفنانين ومنها رسائلهم خلال فترة مرضه فى المستشفى .
ويضم الموقع أيضًا قسما لحوارات أحمد زكى الصحفية التى أجراها مع أشهر الصحف فى ذلك الوقت بالإضافة إلى عدد من الوثائق بخط يد للنجم الراحل ووثائق تتعلق بعقود أفلامه وكواليسها، بجانب شهادات نجوم الفن الكبار الذين عاصروه حول موهبة أحمد زكى وحياته.
وأخيرا يضم الموقع عددًا من الصور الناردة للإمبراطور أحمد زكى وزوجته الفنانة هالة فؤاد وابنه الراحل هيثم أحمد زكى من بداية طفولته حتى شبابه.
ويواجه النجم محمد رمضان تعليقات عديدة منذ الإعلان عن تجسيد حياة الإمبراطور أحمد زكى فى مسلسل تليفزيونى، من جانبين الأول رامى عز الدين بركات الوريث الشرعى لهيثم أحمد زكى ووالده زوج الفنانة هالة فؤاد، والذين وضع شروطا للموافقة على تجسيد حياة زكى ، وعلى الجانب الآخر منى عطية شقيقة الفنان الراحل التى لم تبد أى موافقة حتى الآن، لكن النجم محمد رمضان ماض فى طريقه متمسكا بحلمه الذى عاش عليه لسنوات منتظرا تلك اللحظة.
من جانبه قال المستشار بلال عبد الغنى وكيل رامى عز الدين عز الدين بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى والوريث الشرعى له، إن الفنان محمد رمضان لم يخطرنا لعمل مسلسل عن حياة الإمبراطور، أن وكيله رامى ينتظر إخطاره بالأمر حتى يقرر إن كان يوافق على العمل أولا.
وأضاف عبد الغنى لـ"الخليج 365" أن وكيله رامى وضع شروطا للموافقة على تجسيد قصة حياة الراحل أحمد زكى أهمها أن يكون العمل يحترم تاريخ الإمبراطور أحمد زكى، وان يطلع بنفسه على السيناريو حتى يبد رأيه فى الأمر .
وأضاف أن رامى يوافق بشكل مبدئي على أن يجسد محمد رمضان العمل ولا يوجد اعتراض على شخص رمضان لكن لابد أن يخطر الأسرة أولا كإجراء قانونى حفاظا على حق الورثة الشرعيين .
وقال رامى عز الدين بركات فى رسالة نقلها لـ"الخليج 365" محاميه المستشار بلال عبد الغنى إن والده أيضا يرفض تجسيد شخصية زوجته هالة فؤاد فى أى عمل تليفزيونى خاصة أنها ارتدت الحجاب قبل وفاتها وابتعدت عن الأضواء.
وأبدى رامى عز الدين بركات الوريث الشرعى للفنان هيثم أحمد زكى موافقته على الاستعانة بمقتنيات الإمبراطور فى مسلسل محمد رمضان الذى يجسد فيه قصة حياة الفتى الاسمر، وذلك شرط الاطلاع على السيناريو والموافقة عليه.وأن كون العمل يليق بتاريخ وشعبية النجم الراحل.
من جانبها، قالت منى عطية، شقيقة النجم الراحل أحمد زكى، إن رمضان لم يجر اتصالا بها حول عن تجسيد شخصية شقيقها، مضيفة أنها لن توافق على تجسيد الدور إلا بعد قراءة السيناريو.
وأضافت، خلال لقاءات تليفزيونية، أن والدة الفنان الراحل أحمد زكى سجلت جميع مراحل حياة الفنان الراحل ومتواجدة معها وكذلك فى فترة مرضه، وفترة حياته فى الصغر حتى وصوله إلى التمثيل، قائلة: "والدتى فى الحياة الأخيرة للراحل أحمد زكى.. قالت عاوزة أسجل كل حاجة عن حياة أحمد زكى وماما مسجلة وكمان إحنا مسجلين كل حاجة وعلاقته بينا".
وتابعت أن عائلة أحمد زكى تحب الفنان محمد رمضان بسبب وقوفه بجانبنا فى عدة مواقف، ولكنه لم يتصل بنا على تجسيد شخصيته، مرحبة بالفكرة ولكن لا بد من الموافقة بعد قراءة السيناريو بالكاملة، مضيفة: "مفيش حد يعرف فترة طفولته واحنا اللى لازم نحكيها للى هيجسد قصته وحياته معنا".
وبدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، في كتابة المعالجة الدرامية لقصة حياة أحمد زكى، للمسلسل الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان للعرض في موسم رمضان المقبل، ولم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان "الإمبراطور"، لكن سيتم تغييره إلى اسم آخر، وهناك جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.
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