شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى جديدة لـ محمد فؤاد وخالد سليم ومروة ناجى بتوقيع مصطفى محفوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب والملحن مصطفي محفوظ من تسجيل عدة أغانيات جديدة من ألحانه لعدد من المطربين قاموا بضمها لألبوماتهم الغنائية الجديدة علي رأس قائمة هؤلاء النجوم، الفنان محمد فؤاد حيث لحن له أغنية "سلام"، من كلمات أمير طعيمة، وتوزيع توما، كما أنتهى أيضا من تلحين أغنية "دمر حياتى"، للفنان خالد سليم، من كلمات وليد الغزالى.

لحن محفوظ أيضا أغنية جديدة للمطربة مروة ناجى المطربة وهى "أنت وبختك"، من كلمات جمال الخولي، وتوزيع عمر إسماعيل، وتعاون أيضا مع المطربة أميمة طالب في أغنية "ماترجعيش" كلمات وليد الغزالي، وتوزيع محمد مجدى، وأيضا قام بتلحين أغنية جديدة باسم "خلصانة" للمطرب أحمد باتشان، من كلمات محمد عاطف، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ويواصل محفوظ تجهيزاته حاليا لأغنية جديدة سيطرحها علي طريقة السنجل، وذلك بعد غياب فترة عن سوق الأغانى، لتركيزه في عالم التلحين.

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يذكر أن آخر أعمال مصطفى محفوظ كمغنى أغنية "لازم توجعينى"، وهى من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع زووم.