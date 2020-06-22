شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالي تشوق جمهورها على فيلم "زنزانة 7": قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الإثنين، بصورة جديدة لها تشوق من خلالها الجمهور على فيلم "زنزانة 7".

وظهرت الفنانة منة فضالي في الصورة من خلال الشخصية التي تجسدها في فيلم "زنزانة 7"، مرتدية "إيشارب" على رأسها"، معلقة على الصورة قائلة :"قريبًا".

وفيلم "زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وإيهاب فهمى ومنة فضالى وأحمد التهامى وعدد آخر من الفنانين.

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ويلعب فيه الفنان أحمد زاهر دور البطولة، حيث تدور قصته حول شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية "منصور"، والذى يدخل السجن أيضا على هامش إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان داخل "زنزانة 7"، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.

وشاركت الفنانة منة فضالي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي تدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجى الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.المسلسل تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه فى إطار تشويقى وبطولة ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازى.