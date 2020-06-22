شكرا لقرائتكم خبر عن جيجى حديد تحتفل بعيد ميلاد شقيقها أنور حديد بصور من دولاب الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقها السوبر موديل "أنور حديد"، بمجموعة صور لهما من دولاب الذكريات، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وظهرت حديد صاحبة الـ 24 عام، بصحبة أخيها في الصور وهما في سن الطفولة، وفي أعمار مختلفة وصولاً بأخر صورة لهما في أحدي عروض الأزياء العالمية الأخيرة.

وكتبت حديد لشقيقها رسالة قائلة "أسعد عيد ميلاد لأخي الجميل، أنا فخورة جداً بك، وكيف قضيت 21 عاماً، عاطفي ومحب، وصادقاً مع نفسك، انت تستحق الأفضل دائماً لا أستطيع الانتظار للاحتفال بك قريباً، أمل أن يكون لديك أفضل يوم".

وسرعان ما شاركت النجمة العالمية دوا ليبا، صديقة أنور حديد، في التعليقات، لتعلن عن تفاجئها بالصور التي نشرتها جيجي في المنشور، كما رد أنور حديد على شقيقته ليشكرها على التهنئة في التعليقات.

والتقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور للثنائي الشهير أنور حديد ودوا ليبا في أواخر الشهر الماضي، خلال قيامهما بنزهه رومانسية مميزة في لندن ، حيث كان يتبادلا أطراف الحديث ، كما ظهر أنور وهو يحتضنها .