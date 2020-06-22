شكرا لقرائتكم خبر عن بصور من ألبوم ذكرياته.. محمد محمود عبد العزيز يهنئ والدته بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات رقيقة، وجه الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، رسالة رقيقة إلى والدته بمناسبة حلول عيد ميلادها غدا، كما نشر صورا مختلفة من مراحل حياته، نالت إعجاب جمهوره.

وكتب محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه بموقع انستجرام:" 23-6 عيد ميلاد أمى، كل سنه و حضرتك طيبه وبخير وعقبال ١٠٠٠٠٠٠ سنة، وأنتى فى أحسن صحه و أحسن حال و منورانا و على راسنا دايماً يا رب إن شاء الله...HAPPY BIRTHDAY.. (اسألكم الفاتحة و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا) ".



محمد محمود عبد العزيز عبر انستجرام

يشار إلى أن الفنان محمد محمود عبد العزيز، احتفى بعيد الأب من خلال سرد ذكريات ونصائح والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وذلك احتفالا بيوم الأب العالمى، حيث نشر محمد محمود عبد العزيز، صورة تجمعه بوالده الراحل، أثناء رحلتهما إلى "سيوة".



محمد محمود عبد العزيزووالدته وشقيقه كريم

وعلق عليها: "كلام عن لسان أبى.. لازم تعرف بلدك وتزور كل حتة فيها وتحب كل حاجة فيها، بلدنا حلوة أوى وفيها كل حاجة، بقولك إيه تعالى نطلع سيوه، نتحرك 6 الصبح، من الأماكن القليله اللى لسه ماشفتهاش فى مصر".