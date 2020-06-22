شكرا لقرائتكم خبر عن أبدع الفنون وفى إيده أسرارها.. 64 أغنية لصالح جودت الملقب بمداح الملوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الشاعر صالح جودت 64 أغنية لكبار المطربين منهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وشادية وسعاد محمد، وكارم محمود، ومحمد فوزي، وصباح، وليلى مراد، ونور الهدى، وفايزة أحمد، ووردة الجزائرية، ونجاة الصغيرة، وكارم محمود، كما غنت له ماجدة الرومي قصيدة "حسناء قرطاج" .



كتب لكل المطربين والمطربات

كانت كلماته رقيقة تمس القلوب في كل أغانيه فمن ينسى "حكاية العمر كله" لفريد الأطرش، و"رايداك والنبى رايداك" لليلى مراد، و"يا نخلتين في العلالى" لوردة، و"قاهرتى" لفايزة أحمد، و"الفن" لعبدالوهاب، والثلاثية المقدسة لكوكب الشرق أم كلثوم فقد كتب أغني للحب، وأنشد للوطن، ومدح الزعماء، وأجاد في كل هذا، وكيف لا والإجادة والجودة جزءًا من اسمه؟ إنه الشاعر الكبير صالح جودت ، تلميذ أمير الشعراء و"مداح الملوك " واليوم 22 يونيه هي ذكرى وفاته عام 1976 .



محمد عبد الوهاب

قالوا عنه بمداح الملوك والرؤساء لأنه كتب اشعارا تحولت لأغاني لكل من الملك فاروق والملك عبد العزيز آل سعود والرئيس جمال عبد الناصر والملك حسين ،فقد تعرف علي الموسيقار محمد عبد الوهاب عندما كان طالباً في كلية التجارة، وكان يقابله في جلسات الشاعر أحمد شوقي، المتيم به والعاشق لشعره، وكانوا يجتمعون في قصره الذي أطلق عليه اسم "كرمة ابن هانئ".

ومنذ ذلك الوقت، توطدت علاقة الموسيقار بالشاعر واتفقا على كتابة أغنية تشيد بالملك فاروق الأول، وأطلقا عليها أنشودة "الشباب" ولحنها وغناها عبد الوهاب مرتين عام 1945، في الاحتفال بيوم ميلاد الملك فاروق وفي عيد جلوس الملك على العرش، ومطلعها: "يا اللي آمال الشباب ترويها إيدك، الليلة عيد الشباب الليلة عيدك، دعيت عيد شبابك قمت لبيته، ميلادك ساحر جمالك قمت حبيتك، من كتر غيرتي عليك في القلب خبيتك، وقلتلك يا فاروق القلب ده بيتك".

ولم تكن تلك الأغنية الوحيدة التي تغزل فيها جودت بالملك فاروق بل مدحه في قصيدة أخرى عام 1945 بعنوان "الفن"، ولحنها وغناها كذلك عبد الوهاب، ومما جاء فيها: "الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها، ياللي بدعتوا الفنون وفي إيدكو أسرارها" ويكمل الشاعر قصيدته حتى يصل إلى عبارة "الفن مين يوصفه إلا هام في سماه، والفن مين أنصفه غير كلمة من مولاه، والفن مين شرفه غير الفاروق ورعاه".

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كتب أيضا قصيدة تغنى فيها بالملك عبد العزيز آل سعود عام 1946، وعنوانها "يا رفيع التاج"، غناها ولحنها عبد الوهاب أثناء زيارة الملك لمصر، وهي أول أغنية بثتها الإذاعة السعودية بعدما كانت برامجها تقتصر على إذاعة سور من القرآن، ومن كلماتها "يا رفيع التاج من آل سعود، يومنا أجمل أيام الوجود، موكب الخير من البيت العتيد، جاء يختال على النيل السعيد، فصحت مصر مع الفجر الجميل".

وعلى إثر نكسة عام 1967، قرر الرئيس جمال عبد الناصر التنحي عن الحكم، لتخرج أم كلثوم بأغنيتها التي كتبها صالح جودت "قم واسمعها من أعماقي، ابق، فأنت السد الواقي، لمُنى الشعب... ابق فأنت الأمل الباقي لغد الشعب... أنت الخير وأنت النور... أنت الصبر على المقدور... أنت الناصر والمنصور... ابق فأنت حبيب الشعب"، والاغنية من تلحين رياض السنباطي.

ومنذ وصول فريد الأطرش إلى مصر، اقترب جودت منه وبدأ يكتب له الشعر، حتى طلب منه فريد كتابة قصيدة لغنائها في حفل زواج الملك حسين على الأميرة دينا بنت عبد الحميد في أبريل عام 1955 ، وشهد قصر "بسمان" في العاصمة الأردنية حضور شاه إيران والعائلة الملكية في الدولة، وقد استمعوا للأطرش ينشد أغنية جودت، ومطلعها: "يا أغلى من أمانينا / وأحلى من أغانينا / يا زينة الدنيا يا دينا / يا وردة في بلد حرة / وتاج عالي وشعب أصيل / دعانا هاتف البشرى، وجينا من ضفاف النيل/ باسم الشعب والثورة، نقدم ليك تهانينا/ يا أحلى من أغانينا/ يا زينة الدنيا يا دينا".