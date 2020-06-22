شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور لميريل ستريب أعظم ممثلة هوليودية والأكثر ترشيحا لجوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الأسطورة ميريل ستريب أعظم ممثلات هوليود تم اختيارها من قبل العديد من النقاد "كأعظم ممثلة حية" ورُشحت لجائزة الأوسكار 21 مرة، وفازت بها ثلاث مرات واليوم 22 يونيو هو عيد ميلادها الـ 71 فهي مواليد عام 1949 ونعرض 10 صور تلخص مسيرتها وحياتها الشخصية وبعض الشخصيات التي قدمتها في السينما العالمية .



ميريل ستريب الاكثر ترشيحا لجوائز الاوسكار

ميريل ستريب شخصية أيقونية ومميزة في العالم فهي تمتلك الجمال مع الموهبة وهي الممثلة الأكثر إنتاجا في هوليوود وتمتلك قدرات تمثيلية مبهرة وقرات تشخيصية عظيمة ولعبت الكثير من الأدوار المتنوعة فلقبوها بالحرباء وتقدم أي شخصية تستند إليها بحرفية عالية وبإتقان وكفاءة مذهلة .



منحها النقاد لقب اعظم ممثلة حية

ارتبطت ميريل ستريب عاطفيا مع الممثل جون كازال لمدة 3 أعوام حتى توفي عام 1978 ، وفي السنة ذاتها تزوجت من النحات دون غامر في 30 سيبتمبر، وقد أنجب الزوجان أربعة أطفال هم : هينري عام 1979 ، مامي 1983 ، غرايس 1986 و لويزا 1991 ، وفيما لحقت الفتاتان أمهما و أصبحتا ممثلتين ، فإن هينري قد اختار بأن يكون موسيقيا



ميريل ستريب مع زوجها دون جيومر

وتعتبر ميريل ستريب أكثر ممثلة جسدت شخصيات حقيقية حتى الان وتمتلك ستريب القابلية لتتمكن من أي لهجة في العالم وترشحت 21 مرة لنيل الأوسكار، وهو أعلى رقم مسجل لممثل ، وقد ربحت ثلاثة منها وترشحت 14 مرة لنيل BAFTA Award وربحت اثنين منها كما ترشحت 27 مرة لنيل Golden Globe Award وربحت 8 منها.

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ميريل ستريب في شبابها

ليس غريباً على الأسطورة ميريل ستريب أن تفاجئ جمهورها بمواقف غير تقليدية، وتثبت أنها بعيداً عن الفن تهتم بالناس العاديين وبالمجتمع حولها، وقد ظهر هذا جلياً في حفل مسابقة الجولدن جلوب ، عن مجمل أعمالها. وكانت المفاجأة لكل الأمريكيين، وربما للناس في كل مكان عندما ألقت الأسطورة الحية خطابها بمناسبة تكريمها، والذي جاء مفاجئاً وتصدر قائمة المواضيع الأكثر مشاهدة عالمياً (trend) على مواقع التواصل الاجتماعي، كون ميريل ستريب انتقدت فيه الرئيس الامريكي دونالد ترامب دون أن تسميه؛ لأنه قام بتقليد صحفي يعاني من إعاقة!



ميريل ستريب يوم زفافها

بأرباح تقدر بـ 602.6 مليون دولار ، يعتبر فيلم " Mamma Mia" بدون أدنى شك، أفضل و أنجح فيلم لميريل ستريب حتى تاريح اليوم، والذي زاد من نجاحها بشكلٍ كبير و قدمت فيلم "The Iron Lady" عام 2011 ، الذي كان أول فيلم لستريب من العقد الجديد، حيث جسدت شخصية مارغريت تاتشر وأشاد النقاد بأداء ستريب وربحت عدد من الجوائز عن هذه الشخصية الشهيرة .



ميريل ستريب في شخصية ماما ميا



ميريل ستريب في شخصية مارجريت تاتشر المرأة الحديدية



ميريل ستريب من فيلم فلورنس فوستر جنكنز



ميريل ستريب