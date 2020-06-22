تعرض للتنمر بسبب والده.. حكايات أحمد فلوكس في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

يحتفل الفنان أحمد فلوكس، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده، إذ يوافق يوم 22 يونيو.

ونرصد لكم معلومات عن أحمد فلوكس، في التقرير التالي:

_ ابن الفنان فاروق فلوكس ووالدته تركية الأصل.

_ ولد يوم 22 يونيو عام 1981.

_ رفض وساطة والده الفنان فاروق فلوكس لدخول الفن.

_ بدأ مسيرته الفنية عام 2002 بمسلسل "رجل في زمن العولمة" أمام الفنان القدير صلاح السعدنى.

_ دخل كلية الإعلام، وشارك أثناء فترة دراسته في تقديم برنامج "أخبارنا في أسبوع"، ما تسبب في تأخر تخرجه في الجامعة.

_بعد تخرجه عمل لفترة قصيرة كمقدم لبرامج المنوعات في شبكة راديو وتلفزيون العرب، ثم التحق بقناة "اقرأ" التابعة لنفس الشبكة من أجل تقديم برنامج ديني، برفقة الإعلامية "نادية عمارة"، لكنه تركه بعدما قالت له إحدى المتصلات "يا فضيلة الشيخ"، فشعر أنه في طريق غريب عنه.

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_ عمل لفترة كـ"دي جي" أفراح شعبية، من أجل تحسين دخله في تلك الفترة.

_ تزوج من سيدة مغربية اسمها "رابيا" تعمل كعارضة أزياء ورزق منها بابنه "سيف الدين"، لكنه انفصل عنها.

_ زيجته الثانية من الفنانة هنا شيحة في 21 أكتوبر 2018، وانفصل عنها في يوليو 2019.

_ قال في أحد البرامج التلفزيونية إنه تم رفضه بعد تقديم مشهد تمثيل في المعهد، فالتحق بعدها بكلية الإعلام مع تامر حسني وهيثم شاكر.

_ ظهر في كليب أغنية "مجنونة" المطرب محمود العسيلي، وكان من بين المجاميع الموجودة في الكليب.

_ قال في أحد البرامج التلفزيونية مسلسل "رجل في زمن العولمة" جمعه بوالده فاروق فلوكس لأول مرة، ولم يكن أي منهما على علم أنهما يعملان معا في مسلسل واحد.

_ قدم أول بطولة سينمائية له في عام 2007 مع المنتج هاني جرجس فوزي في فيلم "علاقات خاصة".

_ تعرض في مرحلة الطفولة للتنمر عام 1990، وكان عمره ٩ سنوات ويعرض لوالده بالسينمات فيلم "الراقصة والسياسي"، وشارك والده في هذا العمل بشخصية "شفيق ترتر" وهو مثلي الجنسية، وبسببها تعرض "أحمد" للتنمر من أصدقائه في المدرسة، وقرر عدم الذهاب مرة أخرى، إلا أن والده رفض ذلك وأخذ نجله وذهب به إلى المدرسة، حيث قال والده عن هذه الواقعة، في أحد اللقاءات الإعلامية: "ذهبت إلى المدرسة وطلبت من الناظر أن أدخل الفصل الذي يتواجد فيه أحمد ابني لأفهم الأطفال الصغار أن ما قدمته ليس عيبًا ولا حرامًا وقلت لهم إن الفنان الذي يظهر بدور ضابط ليس ضابطا والدكتور ليس دكتورا والحرامي ليس حراميا وبالفعل تفهموا الموقف جيدا".