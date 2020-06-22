ابنته فنانة مشهورة.. معلومات عن الفنان أشرف عبدالغفور في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان أشرف عبدالغفور الذي ولد عام 1942، وقدم عدد من الأعمال الهامة في تاريخ الفن المصري ومن أبرز المعلومات عنه:

1- الفنان أشرف عبدالغفور من مواليد مدينة المحلة الكبرى.

2- حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1963.

3- تزوج من ابنة عمه، ولديه 3 أبناء.

4- ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور.

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5- كان المسرح أولى خطواته الفنية عام 1962، من خلال مسرحية "جلفدان هانم".

6- قدم العديد من المسلسلات التاريخية منها الإمام مالك، القضاء في الإسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد، وغيرها.

7- شارك في العديد من المسلسلات الدرامية، أشهرها "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، جبل الحلال، أوراق رسمية، نصيبي وقسمتك، حدف بحر، وغيرها من الأعمال.

8- في 2014 أجرى عملية جراحية لاستئصال المرارة بأحد المستشفيات الخاصة.

9- اعترف الفنان أشرف عبد الغفور في أحد اللقاءات أنه كان يعترض على دخول ابنته ريهام عبد الغفور مجال التمثيل؛ لأنها لم تدرسه وفضلت دراسة إدارة الأعمال، وكان يخشى أن تتأثر دراستها برغبتها في دخول الفن، ولكنه بعد ذلك اقتنع بقرارها.

10- آخر أعماله الفنية مسلسل "بت القبايل"، بطولة حنان مطاوع، ومن تأليف شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.