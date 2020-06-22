إنعام محمد علي عن شقيقها: "كان الأقرب لي.. وتوفى بسكتة قلبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توفى شقيق المخرجة إنعام محمد علي، أمس الأحد، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، وتم دفنه اليوم الإثنين بمدافن الأسرة.

وقالت إنعام، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الطبيب المعالج لشقيقها أخبرها في البداية أن وفاته بسبب كورونا، ولكن التقارير الطبية أكدت فيما بعد وفاته بسكتة قلبية وليس كورونا وهو ما تم كتابته في شهادة وفاته".

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وأوضحت، أن شقيقها دخل العناية المركزة في الأساس بهدف جلسة إشعاع معالجة سرطان، إلا أنه فارق الحياة.

وأضافت، أن شقيقها يدعى محمد ناصر محمد علي، وهو أستاذ دكتور الصحة العامة بجامعة الزقازيق، وهو الأكبر منها مباشرة، والقريب منها جدًا، ولديه ولد في سن الأربعين عامًا وبنت في سن الثلاثين عامًا.

يذكر أن المخرجة أنعام محمد على لها العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها فيلم "الطريق الى الايلات"، وعدد من المسلسلات الناجحة منها، "ضمير أبلة حكمت"، "نونة الشعنونة"، "حكايات الغريب"، "قاسم أمين"، "أم كلثوم"، "مباراة زوجية"، "قصة الأمس" و"مشرفة رجل لهذا الزمان".