"على راسنا دايمًا".. محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد والدته (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز على الاحتفال بعيد ميلاد والدته، الموافق 23 يونيو.

ونشر محمد صورة مجمعه في إطار واحد تجمعه بوالدته وشقيقه كريم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

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وعلق محمد على الصورة :"23/6 عيد ميلاد أمي، كل سنة وحضرتك طيبة وبخير وعقبال 10000 سنة، وانتي في صحة وأحسن حال ومنورانا وعلى راسنا دايمًا، يارب إن شاء الله، happy birth day".

وظهر الفنان محمد محمود عبدالعزيز كضيف شرف مسلسل "النهاية" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020، وتدور أحداث في إطار خيال علمي، عام 2120.

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، ناهد السباعي، سهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي.