محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان أحمد العوضي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "شديد الخطورة".
وظهر العوضي في الفيديو وهو يتدرب بـ"السكين"، مع مدربه، قبل أحد المشاهد التي تطلبت منه ذلك
وعلق :"شديد الخطورة، سكين".
ويعرض مسلسل "شديد الخطورة" على منصة "Watch it" أول يوليو المقبل.
المسلسل بطولة أحمد العوضي و ريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي و ناهد رشدي وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.
والعمل تدور أحداثه حول مهندس شاب يعمل فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"السكين".. أحمد العوضي ينشر فيديو من تدريبات"شديد الخطورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.