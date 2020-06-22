خالد عليش ينشر صور مع ابنته ميما ويعلق:" الأب هو سند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان خالد عليش صورتين بصحبة ابنته "ميما"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "عليش" في الصورة وهو يلعب مع ابنته، وعلق :"مهما مر الزمن هيفضل الأب هو سند أولاده، ده اللي هو أنا يعني، ربنا يخليكي لينا يا ميما".

خالد تزوج من زوجته ميما الشامي في ديسمبر 2013، وأنجبا طفلة واحدة، ثم انفصلا في بداية عام 2020.

وميما هي ممثلة شابة شاركت بأدوار صغيرة في بعض المسلسلات، بينها مسلسل "بنات سوبر مان".