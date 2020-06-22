"امرأة رائعة".. أحلام تنعى صديقتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :
أعلنت الفنانة أحلام، عن وفاة صديقتها وتدعى هند الساير _ أم رجا، زوجة الراحل محمد الخلف السعيد، معبرة عن حزنها الشديد لوفاتها.
وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "انتقلت إلى رحمة الله تعالى أم رجا ، هند الساير، أرملة المرحوم محمد الخلف السعيد".
وتابعت: "تعرفت عليها عن قرب.. امرأة رائعة محبة للحياة معطاءة، محبة، إنسانة.. بكل معنى الكلمة".
وأضافت : "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يغفر لها ويجعل ما جاها تكفير واسأل الله العظيم أن يجعل هذه الأيام خير أيامها.. آمين ".
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