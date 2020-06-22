"امرأة رائعة".. أحلام تنعى صديقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :

أعلنت الفنانة أحلام، عن وفاة صديقتها وتدعى هند الساير _ أم رجا، زوجة الراحل محمد الخلف السعيد، معبرة عن حزنها الشديد لوفاتها.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏انتقلت إلى رحمة الله تعالى أم رجا ‎، هند الساير، أرملة المرحوم محمد الخلف السعيد".

Advertisements

وتابعت: "تعرفت عليها عن قرب.. امرأة رائعة محبة للحياة معطاءة، محبة، إنسانة.. بكل معنى الكلمة".

وأضافت : "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يغفر لها ويجعل ما جاها تكفير واسأل الله العظيم أن يجعل هذه الأيام خير أيامها.. ‎آمين ".