منة فضالي تنشر صورة من شخصيتها في "زنزانة 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها من شخصيتها، التي تجسدها في فيلم "زنزانة7"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "فضالي" في الصورة بـ"ضفائر"، و"إيشارب" على رأسها، وعلقت :"قريبًا". ويستكمل فريق عمل فيلم "زنزانة 7" تصوير باقي مشاهد العمل أول يوليو المقبل، بعد توقف التصوير بسبب فيروس كورونا. فيلم "زنزانة 7" بطولة: "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

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