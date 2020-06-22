وفاة شقيق المخرجة إنعام محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

أكدت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي وفاة شقيقها الدكتور محمد ناصر بعد صراع مع المرض داخل المستشفى، عن عمر يناهز 80 عاما.

وكشفت المخرجة أنعام محمد على في تصريح خاص لـ "لمصراوي" أن شقيقها توفي أمس بالمستشفى، ودُفن اليوم الاثنين".

وأضافت: التزمنا بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ".

المخرجة أنعام محمد علي قدمت العديد من الأعمال الفنية من أبرزها فيلم "الطريق إلى إيلات".