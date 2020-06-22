محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:
أكدت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي وفاة شقيقها الدكتور محمد ناصر بعد صراع مع المرض داخل المستشفى، عن عمر يناهز 80 عاما.
وكشفت المخرجة أنعام محمد على في تصريح خاص لـ "لمصراوي" أن شقيقها توفي أمس بالمستشفى، ودُفن اليوم الاثنين".
وأضافت: التزمنا بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ".
المخرجة أنعام محمد علي قدمت العديد من الأعمال الفنية من أبرزها فيلم "الطريق إلى إيلات".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شقيق المخرجة إنعام محمد علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.