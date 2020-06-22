ليلى علوي : "المصير من أهم أفلامي.. بيمثل كل اللي العالم عايز يقوله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر : أكدت الفنانة ليلى علوي، أن فيلم "المصير" من أهم الأفلام التي شاركت فيها. ونشرت ليلى، فيديو لها من كواليس الفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "فيلم (المصير) من أهم الأفلام اللي اشتغلت فيها، ومن الأدوار اللي بعزها جداً دور مانويلا الغجرية، لأن مدرسة يوسف شاهين الله يرحمه، مختلفة تماماً عن كل تحضير الأدوار، ودايماً عنده بروفات وتدريبات تمثيل، يعلمك ازاي تبقى طبيعي، كان بيقعد مع كل واحد ويشوف أبعاد شخصيته وأبعاد الحوار". وأضافت علوي :"المصير.. من الأفلام اللي نقدر نقول عليها إنه يلائم كل العصور، ووقت عرضه سنه ١٩٩٧، كان بيمثل كل اللي العالم عايز يقوله.. ولحد دلوقتي مكمل والرسالة اللي فيه هيفضل العالم عايز يسمعها".

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