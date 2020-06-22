نشر الفنان مصطفى درويش فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر في الفيديو أفراد عصابة بـ100 وش، يتمنون الشفاء العاجل لصديقهم مصطفى، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد (Covid19)، وهم: "آسر ياسين، علارشدي، نيللي كريم، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، زينب غريب، محمد عبد الحفيظ، حسن أبو الروس".
وعلق "درويش" على الفيديو: " طب اقولكم ايه اخواتي والله ده شويه انتم اهلي واخواتيوصحابي انا بحبكم اووووووى ولو ربنا رزقني بحاجه حلوه السنه دي فاهو رزقني بيكم .. بحبكم يا عصابتي ".
شاهد الفيديو ..
يذكر ان الفنان مصطفى درويش كان قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، وخضع بعدها للعزل المنزلي حسب إرشادات وزارة الصحة المصرية، وتغلب على الفيروس، وأعلن مساء، امس، تعافيه من الفيروس بعد خضوعه لآخر مسحة
كانت هذه تفاصيل خبر بـالفيديو .. أبطال بـ100 وش يدعمون مصطفى درويش بعد شفائه من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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