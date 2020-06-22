مصطفى درويش يتغلب على العزل المنزلي بطيارة ورق

نشر الفنان مصطفى درويش، مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "درويش" في الفيديو، خلال لعبة بطيارة ورق، للخروج من أجواء الحجر المنزلى، معلقاً: "أنا في الطيارات عفريت.. ألف شكر ليك يا أمير علي الهديه ديه هونت عليًا كتير". معلقاً: "أنا في الطيارات عفريت.. ألف شكر ليك يا أمير علي الهديه ديه هونت عليًا كتير". View this post on Instagram انا في الطيارات عفريت الف شكر ليك يا امير علي الهديه ديه هونت عليًا كتير A post shared by Mostafa darwish مصطفي درويش (@mostafa.darwish.official) on Jun 22, 2020 at 10:04am PDT Advertisements وكان قد أعلن الفنان مصطفى درويش تعافيه من فيروس كورونا والذى أصابه قبل عدة أيام. يذكر أن الفنان مصطفى درويش شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل بـ "100 وش"، من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، علا رشدي، وإخراج كاملة أبو ذكري.

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