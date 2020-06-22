مصطفى درويش يتغلب على العزل المنزلي بطيارة ورق

نشر الفنان مصطفى درويش، مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "درويش" في الفيديو، خلال لعبة بطيارة ورق، للخروج من أجواء الحجر المنزلى،معلقاً: "أنا في الطيارات عفريت.. ألف شكر ليك يا أمير علي الهديه ديه هونت عليًا كتير".
وكان قد أعلن الفنان مصطفى درويش تعافيه من فيروس كورونا والذى أصابه قبل عدة أيام.
يذكر أن الفنان مصطفى درويش شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل بـ "100 وش"، من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، علا رشدي، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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