بـالفيديو .. عاصي الحلاني يحتفل بـعيد الأب مع نجله الوليد

شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني جمهوره مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر". وظهر "الحلاني" في الفيديو بصحبة ابنه الوليد، معلقاً: "ما أجملك يا عيد مع حبيب القلب الوليد الحلاني". ما اجملك يا عيد مع #حبيب_القلب 🙏❤️@alwalidhallani #الوليد_الحلاني #عاصي_الحلاني #assielhallani #assihallanifarm🐴 #عيد_الأب pic.twitter.com/6nidHr9c20 — Assi El Hallani (@assihallani) June 22, 2020 يذكر أن النجم اللبناني عاصي الحلاني طرح مؤخرا أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان محمد عبيه، توزيع وتسجيل طوني سابا، وماستر محمد مقهور، ويشارك بالكليب الخاص بها كوليت زوجة عاصي، وأبنائه.

الحلاني طرح مؤخرا أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان محمد عبيه، توزيع وتسجيل طوني سابا، وماستر محمد مقهور، ويشارك بالكليب الخاص بها كوليت زوجة عاصي، وأبنائه.

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