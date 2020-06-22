شاهد.. هيفاء حسين توجه رسالة اشتياق إلى ابنها

نشرت الفنانة هيفاء حسين صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت هيفاء من خلالها برفقة ابنها، Advertisements كما أعربت هيفاء عن شدة اشتياقها إليه قائلة: مشتاقة لك قد الصحاري والبحر. كما أعربت هيفاء عن شدة اشتياقها إليه قائلة: مشتاقة لك قد الصحاري والبحر. يذكر أن الفنانة هيفاء حسين شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل الشهد المر، وهو من تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج مصطفى رشيد، وبطولة كل من زهرة عرفات، إبراهيم الحساوي، فخرية خميس، حبيب غلوم، عبد الله الطراروة، أحمد الأنصاري، أحمد سالم، عبد الله صالح، ريم حمدان. بطولة مسلسل، وهو من تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج مصطفى رشيد، وبطولة كل من زهرة عرفات، إبراهيم الحساوي، فخرية خميس، حبيب غلوم، عبد الله الطراروة، أحمد الأنصاري، أحمد سالم، عبد الله صالح، ريم حمدان.

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