حمد النوري يتمنى الشفاء العاجل لـ أحمد جوهر

تمنى المخرج حمد النوري الشفاء العاجل إلى الفنان أحمد جوهر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. ونشر حمد صورة تجمعه بأحمد جوهر، وعلق عليها قائلًا: الفنان الجميل أحمد جوهر .. الله يقومك بالسلامة ويشفيك يارب ربي يكتبلك الأجر في مصابك يارب الله يصبر Advertisements أهلك وأحبابك وترجع لنا سالم وقل لايصيبنا إلا ماكتب الله لنا. أهلك وأحبابك وترجع لنا سالم وقل لايصيبنا إلا ماكتب الله لنا. يذكر أن الفنان أحمد جوهر تعرض إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات في الكويت عقب تعرضه لجلطة وتجمع ماء على الرئة.

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