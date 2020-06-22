محمود حميدة بالجلباب البلدي من واحة سيوة

شارك الفنان محمود حميدة جمهوره بصورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "حميدة" في الصورة، يرتدي الجلباب

البلدي، معلقاً عليها، قائلاً: "أيوه يا إيوه.. أنا رايح سيوه، وطن البرائات الطفوليه والشقاوات، ألفين شمعه بألفين وات."



يذكر أن، الفنان محمود حميدة، قد شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي، خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركة العمل كلاً من "خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، وآخرين.

