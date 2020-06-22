كارول سماحة تنتهي من تصوير " bon voyage" استعداداً لإطلاقه قريبا

انتهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة من تصوير كليبها الجديد "bon voyage " ، الذي تطلقه باللهجة اللبنانية والفرنسية ، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز ، كما تتولي مهمة إخراج كليبها المخرجة المصرية بتولعرفة ، في تعاون يجمعهم للمرة الأولى ايضا .
وحرصت سماحة على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يوماً كاملاً ، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم ،
وتكثف المخرجة بتول عرفة جهودها في الوقت الحالي لوضع اللمسات الاخيرة على الكليب الذي يخضع لمرحلة المونتاج ، استعداداً لطرحه على القنوات الفضائية قريباً.
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