كارول سماحة تنتهي من تصوير " bon voyage" استعداداً لإطلاقه قريبا

انتهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة من تصوير كليبها الجديد "bon voyage " ، الذي تطلقه باللهجة اللبنانية والفرنسية ، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز ، كما تتولي مهمة إخراج كليبها المخرجة المصرية بتول

عرفة ، في تعاون يجمعهم للمرة الأولى ايضا .

وحرصت سماحة على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يوماً كاملاً ، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم ،

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والتي اثرت بشكلا كبير على إنتاج الاغنيات الجديدة ، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج و فريق العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء التصوير .

وتكثف المخرجة بتول عرفة جهودها في الوقت الحالي لوضع اللمسات الاخيرة على الكليب الذي يخضع لمرحلة المونتاج ، استعداداً لطرحه على القنوات الفضائية قريباً.