في يوم واحد .. مشاهير صدموا جمهورهم بقرار اعتزالهم نهائيًا

على مرّ السنوات، قام المشاهير بأخذ قرار الاعتزال بشكل مفاجئ ودون أي تمهيد ما سبب صدمة لجمهورهم، بعض هؤلاء المشاهير أعلن السبب على الفور وآخرين بقيت الأسباب غامضة للجمهور لسنوات طويلة.

وحمل أعتزالهم لحظات مليئة بالدموع، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأساطير عشقتهم الجماهير لسنوات طويلة، فماذا عن أن يعتزل عدد كبير من المشاهير في يوم واحدًا، وترصد الوفد المشاهير الذين اعتزلوا جميعهم اليوم:-

1- أسطورة مصارعة المحترفين مارك ويليام كالاوي، والشيهر بـ أندرتيكر، حيث أعلن اعتزاله في الساعات الأولى

من صباح اليوم، وجاء ذلك من خلال تصريحات أعلن عنها فقال أنه لم يبقي لديه شيء لإنجازه في الحلبة حيث أعلن ويليام بأنه سيتم الانتهاء في الحلقة الأخيرة من سلسلته الوثائقية The Last Ride.

Advertisements

وفي ذات الوقت أعلنت الفنانة إنجي خطاب اعتزالها عالم الفن، وجاء ذلك خلال تصريحاتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: بعد

تفكير طويل أوي قررت اعتزل مهنه التمثيل قالوا عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفي .. مع أني ضاع

عمري فيه سنين دراسة بكالوريوس تمثيل وإخراج وبعدها دبلومه في الإخراج وكارنيه النقابة غير سنين اجتهاد وسعي وتعب ومرمطة وظلم ومخدتش حقي اللي استحقه للأسف الوسط دا مليش مكان فيه .. الاعتزال أكرم.

كما أعلنت الفنانة داليا إبراهيم اعتزلها الفن نهائيًا، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل 7 مسرحيات 5 أفلام قصيرة 3 أفلام طويلة عدد من الدوبلاج شكرًا.