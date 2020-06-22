إنجي خطاب تعلن اعتزالها الفن

أعلنت الفنانة إنجي خطاب اعتزالها عالم الفن، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرحت إنجي قائلة: بعد تفكير طويل أوي قررت اعتزل مهنه التمثيل قالوا عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفي .. مع أني ضاع عمري فيه سنين دراسة بكالوريوس تمثيل وإخراج وبعدها دبلومه في الإخراج وكارنيه النقابة غير سنين اجتهاد وسعي وتعب ومرمطة وظلم ومخدتش حقي اللي استحقه للأسف الوسط دا مليش مكان فيه .. الاعتزال أكرم. عمري فيه سنين دراسة بكالوريوس تمثيل وإخراج وبعدها دبلومه في الإخراج وكارنيه النقابة غير سنين اجتهاد وسعي وتعب ومرمطة وظلم ومخدتش حقي اللي استحقه للأسف الوسط دا مليش مكان فيه .. الاعتزال أكرم. Advertisements يذكر أن الفنانة إنجي خطاب شاركت مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل كلبش، وهو بطولة كل من أمير كرارة وروجينا، ومحمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، وعمر الشناوى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي. شاركت مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل كلبش، وهو بطولة كل من أمير كرارة وروجينا، ومحمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، وعمر الشناوى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

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