شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش يتغلب على العزل المنزلى بطيارة ورق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تعافيه من فيروس كورونا، نشر الفنان مصطفى درويش ، عبر حسابه بموقع انستجرام، "فيديو" خلال لعبة بطيارة ورق، للخروج من أجواء الحجر المنزلى والعزلة بسبب انتشار الوباء، ما نال إعجاب جمهوره، وكتب الفنان مصطفى درويش، عبر حسابه بموقع انستجرام:" أنا في الطيارات عفريت.. ألف شكر ليك يا امير علي الهديه ديه هونت عليًا كتير ".

يشار إلى أن الفنان مصطفى درويش أعلن تعافيه من فيروس كورونا والذى أصابه قبل عدة أيام، حيث نشر مصطفى عبر حسابه على "إنستجرام" فيديو قال خلاله: "الحمد لله سلبي كورونا.. تجربتي مع كورونا، شكرا لكل اللي دعالي ربنا مايورينا مكروه فى حد".



الفنان مصطفى درويش عبر انستجرام

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وقال مصطفى فى الفيديو الذى امتد 5 دقائق: "هلخص الموضوع.. الأعراض كانت صداع ومغص وعدم تذوق وارتفاع درجة حرارة.. المرض ده بيتلخص فى 3 حاجات.. المرض الجسمانى.. فلازم نحافظ على الفيتامينات والمضادات الحيوية.. ولازم تخلى بالك من حراراتك.. ثانية العامل النفسى لأن الناس بدأت تخاف من الناس اللى عنده كورونا.. وقبل ما أكتب البوست اللى بقول فيه أن عندى كورونا.. أنا فكرت فى الناس اللى حواليا.. لو قولت إن عندى كورونا ممكن ما اشتغلش والناس تخاف منى.. بس قولت حرام أنا لو شيلت ذنب حد هيبقى صعب جدا".

وتابع مصطفى: "أنا كتبت البوست وقولت اللى يحصل يحصل.. ولكن لقيت دعم والناس كلها بتدعيلي وكل الناس بتبعتلي احنا جنبك وصاحبى جالى البيت.. وأمير صاحبى جابلى طيارة.. وطبعا كنا منعزلين.. بس كان فى حد جنبي بيجيبلي أكل.. والحاجات ديه بتفرق جدا.. ولو كنت قعدت الفترة ديه لوحدى كان هيحصلى حاجة".