شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يعزى "أوس أوس" فى وفاة طفله: البقاء لله يا حبيبى سبقكم على الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان أكرم حسنى، التعازى للفنان، "أوس أوس" نجم مسرح مصر فى وفاة طفله الرضيع، قائلا:" البقاء لله يا حبيبي، سبقكم على الجنة". وقال حسنى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"البقاء لله يا حبيبي، سبقكم على الجنة، ربنا يصبر قلبكم ويعوض عليك بالخير".

أكرم حسنى ومن جهته قال أوس أوس نجم مسرح مصر، إن ابنه علي لم يتوف نتيجة سقوطه، وذلك من خلال ما كتبه عبر حسابه على انستجرام، حيث قال أوس أوس:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا علي يا حبيبي .. متتعزش على اللى خلقك والوفاة طبيعية وكان نايم على السرير زي الفل .. ربنا يصبرنا على فراقك .. وانا آسف جدا مش قادر ارد على رسايل أو مكالمات .. ربنا يخليكم . ولو بتحبونى من قلبكم بجد دعواتكم لروايدا مراتى ربنا يصبرها ويصبرنها على فراقه ويطمن قلبها وتبقى كويسة بإذن الله .. ويباركلنا ويحفظلنا عمر بإذن الله وقدر الله وما شاء فعل". Advertisements وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة فى تشييع جثمان طفله الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، والذى توفى أمس الأحد، ومواساة أوس أوس عبر حسابات السوشيال ميديا. يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغنى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .

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