شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تدريب أحمد العوضى على استخدام السكين فى كواليس مسلسل "شديد الخطورة" والان مع تفاصيل الخبر
وطرح تطبيق "واتش إت" برومو جديد لمسلسل "شديد الخطورة"، المقرر عرضه على التطبيق حصريا إذ تحرص شركة "سينرجى" على تقديم عدة أعمال مختلفة ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية على منصة watch it، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال.
ويتناول المسلسل قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة،وينتمى العمل لنوعية الأعمال الأكشن ومكون من 7 حلقات، فهى تجربة جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر.
كان رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد شوق جمهور النجم أحمد العوضى ببرومو قصير من مسلسل "شديد الخطورة" على صفحته الخاصة على فيس بوك، وعلق على الفيديو: قريبا.. على واتش إت".
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