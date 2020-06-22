شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب إلى فبراير 2021 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منظمو الحفل السنوى لتوزيع جوائز جولدن جلوب للسينما والتلفزيون، اليوم الاثنين، إنه تأجل إلى فبراير 2021، وسيقام حفل جولدن جلوب، الذى يمثل بداية موسم جوائز هوليوود، فى 28 فبراير بدلا من موعده المعتاد فى الأحد الأول من شهر يناير.

واتُخذ قرار تأجيل جولدن جلوب، بعد تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار شهرين إلى 25 أبريل بسبب آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الترفيه.