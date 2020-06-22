شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق إنعام محمد على.. والمخرجة الكبيرة: توفى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكشفت المخرجة أنعام محمد على في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن شقيقها توفى داخل الرعاية المركزة بأحد المستشفيات نتيجة إصابته بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، مضيفة:"ولكننا بخير أنا وزوجته وأولاده".
وتابعت:" تم دفن الجثمان دون اقامة مراسم للجنازة ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، الله يرحمه كان بالنسبة لينا حاجة كبيرة، والعلاقة كانت وطيدة وفي حاجات مشتركة بنا وكان قدوة ومثل اعلى وتعلمت منه الكثير".
يذكر أن المخرجة أنعام محمد على لها العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها فيلم "الطريق الى الايلات"، وعدد من المسلسلات الناجحة منها، "ضمير ابلة حكمت"، "نونة الشعنونة"، "حكايات الغريب"، "قاسم امين"، "ام كلثوم"، "مباراة زوجية"، "قصة الامس"، "مشرفة رجل لهذا الزمان".
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