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شكرا لقرائتكم خبر عن الشيطان يعود من جديد.. اعرف توقيت عرض الموسم الخامس من Lucifer والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الخيال والفانتازيا Lucifer، عن معاد طرح الجزء الأول من الموسم الخامس، المقرر عرضه يوم 21 أغسطس المقبل، عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس، في منشور لها عبر حسابها بموقع فيس بوك.
لوسيفر
وستصل عدد حلقات مسلسل Lucifer إلى 77 حلقة مع انتهاء الموسم الخامس والأخير، وبذلك سيكون Lucifer واحدا من أطول المسلسلات الأصلية على شبكة Netflix.
المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج.
يشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.
قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.
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