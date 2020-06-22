شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "داليدا" مسلسل تنتظره بشرى منذ 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت الأيام الماضية أخبار عن الفنانة بشرى بأنها ستقدم عملا دراميا عن حياة الفنانة الراحلة داليدا، للعرض على شاشة التليفزيون قريباً . أكدت بشرى أن العمل متجمد منذ 5 سنوات، ونفت خروجه للنور، وأن هذه الأخبار غير صحيحة، ففي عام 2015 كان هناك نوايا بتحويل حياة داليدا إلى فيلم سينمائى وتم تطوير الفكرة إلى مسلسل تليفزيونى بعد إطلاق فيلم فرنسى عنها. أجرت بشرى بروفات بالفعل للشخصية منذ أعوم، والصور المنتشرة قديمة أيضا. Advertisements فى الفيديو التالى نستعرض تفاصيل القصة ...

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