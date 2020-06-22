شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان عباد للشمس تحت أشعة الشمس.. نسرين طافش في رحلة شاطئية "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة نسرين طافش، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بلحظاتها اليومية عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، ونشرت صورة جديدة لها على احدى الشواطئ.

وظهرت طافش في الصورة التي نشرتها وهي ترتدي فستان مطرز بشكل عباد الشمس، وهي تجلس على شاطئ تحت أشعة الشمس وطائر النورس الذي يحلق في السماء فوقها.

واستعانت طافش بجملة لشمس الدين التبريزي عبر حسابه الشخصي قائلة " لا يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب، الشمال والجنوب، فمهما كانت وجهتك، يجب ان تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك، فاذا سافرت في داخلك، فسيكون بوسعك اجتياز العالم الشاسع وما وراءه".

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وشاركت نسرين طافش متابعيها بأحدث صور لها خلال ممارسة رياضة اليوجا، والتي أظهرت بها رشاقتها ومرونتها خلال التمارين، وعلقت على الصور عبر موقع "إنستجرام"، قائلة: "الأمر لا يتعلق بكونك جيدًا في شيء ما.. بل بكونك جيدًا مع نفسك.. وقت اليوجا وقتي الخاص".

وكانت الفنانة السورية نسرين طافش تفاعلت مع الجمهور بإحدى خواطرها التى اعتادت على مشاركتها مع متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "لا تخبروا الناس بكل شىء جميل تملكونه أو ستفعلونه أو تعيشونه.. شاركوهم بما ينفعهم واحتفظ لنفسك بما ينفعك.. يوم مشرق جميل وحنون على الجميع".

يشار إلى أنه بينما تحرص الفنانة نسرين طافش دوماً على مشاركة متابعيها لحظاتها وكيفية معيشتها فى ظل فيروس كورونا، سواء من خلال نصائحها لمتابعيها حول الكيفية التى يقضون بها وقتهم أو من خلال فيديوهات لايف تقوم بنشرها، فإنها قد نشرت قبل أيام، عدة صور لها مع أصدقائها أثناء استمتاعهم على الشاطئ خلال نزهة لم ينسوا فيها ارتداء الكمامة مثلما ظهر خلال الصور التى نشرتها نسرين عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام.