شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يطلب الدعاء لزوجته.. ويوضح: وفاة ابنى طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أوس أوس نجم مسرح مصر، إن ابنه علي لم يتوف نتيجة سقوطه، وذلك من خلال ما كتبه عبر حسابه على انستجرام، حيث قال أوس أوس:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا على يا حبيبي .. متتعزش على اللى خلقك والوفاة طبيعية وكان نايم على السرير زي الفل .. ربنا يصبرنا على فراقك .. وانا آسف جدا مش قادر ارد على رسايل أو مكالمات .. ربنا يخليكم . ولو بتحبونى من قلبكم بجد دعواتكم لروايدا مراتى ربنا يصبرها ويصبرنها على فراقه ويطمن قلبها وتبقى كويسة بإذن الله .. ويباركلنا ويحفظلنا عمر بإذن الله وقدر الله وما شاء فعل".

اوس اوس على انستجرام وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة فى تشييع جثمان طفله الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، والذى توفى أمس الأحد، ومواساة أوس أوس عبر حسابات السوشيال ميديا. Advertisements يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغنى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .

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