شريف رمزي ينضم لحملة "احميها من الختان" وبشرى تعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان شريف رمزي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، لينضم بها لحملة احميها من الختان، "ختان الإناث"، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بهدف القضاء على ختان الإناث.
وكتب "رمزي"، :"الختان جريمة، احميها من الختان، شريف رمزي".
وعلق شريف رمزي :"الختان جريمة بكل المقاييس، لا للختان".
وحرصت الفنانة بشرى أن تعلق قائله :" أى تدخل في خلقة ربنا بدون ما يكون في سبب الغرض منه إنقاذ حياة إنسان زي مثلا استئصال الزائدة الدودية او إزالة أورام معينة أكيد يبقى جريمة، ربنا خلق لكل شىء خلقه سبب ووظيفة أي تدخل بدون سبب واضح وصريح ومفهوم أكيد جريمة".
آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "وأكلينها والعة"، والذي شارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.
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