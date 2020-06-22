"أنت الصديق والرفيق".. نادين الراسي توجه رسالة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

وجهت الفنانة نادين الراسي، رسالة لوالدها، تزامنا مع احتفالات عيد الأب الذي وافق يوم ٢١ يونيو.

ونشرت نادين، صورة لها مع والدها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "وبتضل هذه الدنيا بي ما بتفرق بين حي أو ميت.. انت الشمس وأنت الصديق الرفيق والحي.. الله يطول بعمرك بعمرك يا أحن أب".

يذكر أن، نادين الراسي، ظهرت مؤخرا برفقة خطيبها مجد دعبول، وهما يستمتعان بالأجواء الصيفية في بيروت.