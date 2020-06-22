خاص| أشرف عبدالغفور يرفض الاحتفال بعيد ميلاده وهذه أمنيته هذا العام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحتفل الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، اليوم 22 يونيو، بعيد ميلاده.

وقال "عبدالغفور" في تصريح خاص لمصراوي، إنه يتمنى انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة المقبلة.

وعن طقوس الاحتفال بعيد ميلاده، أوضح أنه لا يوجد طقوس معينة، وهذا العام لن يحتفل بعيد ميلاده في ظل أزمة كورونا، ويقتصر الاحتفال كل عام بالأبناء والأحفاد فقط

وأكد أن العمل بمسرحية "هولاكو" توقف مع بداية الأزمة، وكان من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، بعد عدة مرات من التوقف، وبعد عودة نشاطات المسرح سيعود فريق العمل للمسرحية ويتم عرضها على المسرح القومي.

وأشار النجم الكبير أنه لم يتابع دراما رمضان 2020 بشكل كبير، فالإعلانات التي تخللت الدراما لا تجعله يستمتع بما يشاهد من أعمال، ويشعر أن هناك عدم احترام الجمهور، بسبب كثرة الفواصل، فلابد من تحديد حجم الفواصل ووقتها.

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وتابع: "قديما كانت الإعلانات تسبق الدراما، وكلما اقترب المسلسل كلما زاد سعر الإعلان، بشكل يحترم المشاهد، ولكن ما نراه الآن غير مبرر وغير مقبول".

وأشار إلى أنه خلال مسيرته كان هناك عثرات كثيرة، ولا يستطيع القول أن كل ما قدمه كان بالمستوى المرجو، فهناك أعمال كانت جيدة على الورق، وتنفيذها بشكل سيء جعل العمل يظهر دون المستوى الذي كنت أتمناه.

وأوضح "عبدالغفور" أنه كان معترضا على دخول ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور الفن، خاصة أنها لم تدرسه، ولكن بعدما شاهدها اقتنع بقرارها وشجعها ودعمها.

وعن بداياته الفنية، قال: "دعمني أساتذتي وكنت محظوظا بالمشاركة في أعمال فنية كبيرة من نجوم كبار، وكنت أحب المشاركة في الأعمال الدينية والتاريخية والتي ظلمت بشكل كبير".

وأضاف: "الظلم الذي وقع على هذه النوعية من الأعمال، كان في توقيت عرضها على الشاشة في شهر رمضان، فكانت تعرض في الوقت الميت، بمعنى أنها تعرض الثالثة فجرا، أو الرابعة عصرا، كما أن الدولة حاليا لا تنتج أعمالا تاريخية".

الفنان الكبير له عدد من الأعمال الهامة أبرزها "فرقة المرح"، "صوت الحب"، "الملك لير"، "زيزينيا"، "عمر بن عبدالعزيز"، "القضاء في الإسلام"، "هارون الرشيد"، "يتربى في عزو"، وغيرها من الأعمال الهامة.