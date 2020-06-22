محمد رمضان: "تمنياتي من الله أن أكون عند حسن ظنكم دائما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر :

حرص الفنان محمد رمضان، على طرح فيديو لمذيعة لبنانية تتحدث عن حصوله على المركز الأول في جائزة ميوزيك أوردز للأكثر مشاهدة على يوتيوب.

ونشر رمضان، الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله ثم شكرا كل المشاهدين والمستمعين.. تمنياتي من الله أن أكون عند حسن ظنكم دائما".

يذكر أن، محمد رمضان، شارك في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "البرنس"، وكشف منذ أيام، استعداده لتجسيد شخصية الفنان الكبير أحمد زكي، من خلال مسلسل بعنوان "الإمبراطور"، من تأليف بشير الديك