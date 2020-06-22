ريهام عبدالغفور تحتفل بعيد ميلاد والدها: "ألطف كائن حي على وجه الأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفلت الفنانة ريهام عبدالغفور بعيد ميلاد والدها الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها بـ"تويتر".
وغردت "ريهام"، حول الصورة قائلة: "عيد ميلاد أجدع وأحن وأطيب وأكرم وألطف أب وبني آدم وكائن حي على وجه الأرض، كل سنة وإنت طيب يا حبيبي وربنا يبارك في صحتك وعمرك يارب".
ويحتفل الفنان أشرف عبدالغفور، اليوم بعيد ميلاده الـ78، فهو من مواليد 22 يونيو عام 1942.
أشرف عبدالغفور، أحد النجوم البارزين في السينما والتلفزيون والمسرح، ولديه تاريخا حافلا من الأدوار والأعمال المتميزة، ومن أبرز أعماله التليفزيونية: "فارس بلا جواد والقاهرة والناس"، والسينمائية: الشيطان ورجال في المصيدة وصوت الحب".
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