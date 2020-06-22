بينهم دنيا سمير غانم وأشرف عبدالباقي.. نجوم الفن ينعون ابن "أوس أوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، "علي"، الابن الرضيع للفنان محمد أسامة أوس أوس، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عن عمر قارب الثلاثة أشهر.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز النجوم الذين حرصوا على نعي ابن أوس أوس، من خلال حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي:

دنيا سمير غانم

نعت الفنانة دنيا سمير غانم، ابن "أوس أوس"، من خلال حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "البقاء لله ربنا يصبركم".

محمد عبد الرحمن

وحرص الفنان محمد عبدالرحمن توتة، على نعي الطفل، من خلال حسابه بـ"إنستجرام"، إذ كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، علي محمد أسامة في ذمة الله، ربنا يصبركم يا حبيبي انت وزوجتك، وينزل سكينته على نفوسكم ويجعله شفيع ليكم".

مي كساب

الفنانة مي كساب، غردت حول وفاة الطفل، عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "البقاء لله خبر محزن ومفجع الله يصبر قلبك يا أوس أوس إنت ومامته نحتسبه عند الله شفيع ليكم يوم القيامة هدية ربنا ليكم الله يصبر قلوبكم ويراضيكم بقدره إنا لله وإنا إليه راجعون".

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أحمد شامي

وأعرب الفنان أحمد شامي عن حزنه لرحيل الطفل الرضيع، وكتب عبر "إنستجرام": "البقاء لله وحده، خبر حزين جدا يا اوس اوس ربنا يصبرك إنت وزوجتك في وفاة ابنك الصغير، لا حول قوة الا بالله ، الله يرحمه و يصبرك يا رب".

إسراء عبدالفتاح

كما نعت الفنانة إسراء عبدالفتاح، الطفل من خلال حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "توفى إلى رحمة الله علي ابن أخويا أوس أوس و أختي رويدا ربنا يصبرهم يارب و يجعله شفيعا لهم يوم القيامة".

مصطفى خاطر

الفنان مصطفى خاطر، كتب عبر حسابه بـ"إنستجرام"، حول الوفاة: "علي محمد اسامه في ذمة الله، ربنا يرحمك يا ملاك".

أشرف عبدالباقي

وغرد الفنان أشرف عبدالباقي، بتويتة نعي للطفل قائلًا: "إن لله و إنا إليه راجعون، ربنا يجعله شفيعا ليكم ويصبركم يا أوس أوس، البقاء لله.

ورحل علي ابن أوس أوس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وترددت أنباء عن سقوطه في المنزل، ولكن نفت شقيقته وزوجة علي ربيع وأيضا سارة درزاوي وأكدوا أن الوفاة كانت طبيعية.