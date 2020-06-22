"كان نايم وزي الفل ودعواتكم لمراتي".. أول تعليق لـ"أوس أوس" بعد وفاة نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:



أعرب الفنان محمد أسامة أوس أوس، عن حزنه لفقدان طفله الرضيع "علي"، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.



وفي أول تعليق له، كتب "أوس أوس"، عبر حسابه بـ"إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا على يا حبيبي .. متتعزش على اللى خلقك والوفاة طبيعية وكان نايم على السرير زي الفل .. ربنا يصبرنا على فراقك".

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وأضاف: "أنا آسف جدا مش قادر أرد على رسايل أو مكالمات، ربنا يخليكم، ولو بتحبونى من قلبكم بجد دعواتكم لروايدا مراتى ربنا يصبرها ويصبرنها على فراقه ويطمن قلبها وتبقى كويسة بإذن الله، ويباركلنا ويحفظلنا عمر بإذن الله وقدر الله وما شاء فعل".



وتوفى الرضيع "علي"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وهو الطفل الثاني لأوس أوس، وقد تم ولادته في فبراير الماضي.