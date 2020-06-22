محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: فاجأت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها ومتابعيها، بـ"نيو لوك"، جديد لها، من خلال أحدث صور نشرتها عبر حسابها بـ"إنستجرام". وظهرت "ياسمين"، في الصور بشعر قصير للغاية، الأمر الذي دفع الجمهور للتعليق على الإطلالة وتباينت التعليقات وجاءت كالتالي: "وحش أوي"، "النيو لوك الجديد عجيب"، جالك قلب إزاي تقصيه"، "وحش جدا الصراحة"، "حلو أوي شبهك". وانتهت ياسمين رئيس من تصوير فيلم "الحارث"، بطولة عمرو عبدالجليل، أحمد الفيشاوي، أسماء جلال، أسماء أبو اليزيد، إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وفتح "السينمات".

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كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رئيس تتخلى عن شعرها في أحدث ظهور.. والجمهور: جالك قلب إزاي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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