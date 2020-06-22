خاص|بعد 39 عامًا.. بطل "حدوتة مصرية" يكشف حقيقة تهديده ليوسف شاهين للعمل بالفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بين ظهوره في فيلم "حدوتة مصرية" للمخرج يوسف شاهين، والإشادة بأدائه في مشاهد المحاكمة، ثم اختفائه لسنوات طويلة، تعددت علامات الاستفهام حول الطفل الذي يؤدي شخصية "يحيى شكري مراد" أو "شاهين في مرحلة الطفولة"، ومع ما قوبل به الطفل الموهوب "أسامة ندير" من إعجاب، تردد أنه هدد شاهين للمشاركة بالعمل.

بعد 39 عاما من ظهوره في "حدوتة مصرية"، تحدث "جيك ليستر" الشهير باسم "أسامة ندير" عن حقيقة ذلك، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" وقال: "الفنان الراحل سعيد عبد الغني، بعد مشاركتي بالفيلم، كان قد نشر بالإعلام وقتها، أني هددت يوسف شاهين بكلبي إن لم يجعلني أمثل في أحد أفلامه، لكن ذلك لم يحدث في الواقع، والحقيقة أن كلبتي كانت أنثى مسكينة تخاف من ظلها ولا تصلح لتهديد فأر".

وأضاف:"الحقيقة أني كنت في العاشرة من عمرى، ولم أكن أعرف ما هو المخرج أساسا حتى أعرف من هو يوسف شاهين، فربما كنت قد رأيته ولم أعلم من هو، والحقيقة أنه هو لاحظني خلال تنزهي بالكلب الخاص بي بجوار منزله، إذ كنت أسكن بالقرب من منزله، فكلف حارس المبنى الذي يسكن به، أن يتحدث معى عند مرورى أمام المنزل،في أول فرصة تسنح له،

وقد كان، فتحدث معي الحارس قائلا لي أن مخرجا كبيرا اسمه يوسف شاهين يريد أن أمثل معه في فيلم، فهل يمكن لي أن أتحدث معه؟ فوافقت وذهبت للتحدث إليه".

جيك "أسامة ندير" تابع ليقول،: "صعدت إلى منزل شاهين، وكان قد بدأ في تصوير الفيلم فعلا، ويصور المشاهد التي تجمعه في شقته مع يسرا (التي لم أكن أعرفها في ذلك الوقت)، وانقطع عن التصوير لحظات، وسألني إن كنت أريد أن أمثل، فقلت له أني لم أفكر في التمثيل من قبل رغم أنني كنت قد مثلت في بعض الإعلانات التي أخرجها طارق نور، وقلت له أنه لا مانع، لكن القرار بيد أمي وزوج أمي وأعطيته رقم هاتفنا المنزلي".

واختتم جيك بالقول،:" يوسف شاهين سألني إن كنت أجيد السباحة، فقلت كذبا نعم! .(ويبدو أنه كان لم يقرر بعد كيف يصور المشاهد داخل الشرايين وأنه كان يفكر في التصوير تحت الماء)، أنا أجيد السباحة الآن، ولكن في وقتها كنت "أغرق في شبر مية"



جيك المقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكي الأب والأم والمولد، ومن مواليد تشابيل هيل بولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة، وأنحدر من أصول إنجليزية وألمانية، تربي ونشأ في مصر من عام 1976 إلى عام 2001" .

اسمه الحقيقي هو "هيو جيكوب لستر"، وشهرته "أسامة ندير" نسبة إلى ندير هاشم، وهو زوج والدته الذي رباه، وكان رحمه الله شيخ المصورين الفوتوغرافيين في مصر.

فيلم"حدوتة مصرية" ثاني أفلام السيرة الذاتية للمخرج يوسف شاهين، من تأليفه وإخراجه، شارك بالسيناريو والحوار الكاتب محسن زايد، بطولة نور الشريف، يسرا، أحمد محرز، محمد منير، محمود المليجي، توفيق الدقن، هدى سلطان، سهير البابلي، محسن محي الدين، ماجدة الخطيب، رجاء حسين، وعرض الفيلم في أغسطس 1982.