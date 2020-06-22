عمرو مصطفى يعلن عن مفاجأة لأبعد الحدود والجمهور: تواضع ياعمرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:



نشر الشاعر تامر حسين، مقطع فيديو، له رفقة كل من الملحن عمرو مصطفى والفنان نادر حمدي.



وخلال الفيديو أعلن الثلاثي عن مفاجأة للجمهور، إذ يستعدون لطرح أعمالا فنية جديدة دون الكشف عن تفاصيل أخرى، وقالوا في الفيديو: "استنونا بكرة إن شاء الله، يوم التلات والأربعاء والخميس، مفاجآت جامدة جدًا مع عمرو مصطفى"، ليرد" عمرو مصطفى": في مفاجأة منهم كبيرة لأبعد الحدود".



وتفاعل الجمهور مع الفيديو، ورجح البعض أن هناك تعاون جديد لهما مع النجم عمرو دياب، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "مفاجأة يعني الهضبة غير كدا لا"، "من تواضع لله رفعه يا عمرو"، "للهضبة أكيد"، "هنشوف نحنا نقرر هتعدي الحدود ولا لأ".