تراند اليوم : شاهد نهاية موسم المؤسس عثمان.. نهاية صادمة لصوفيا ودوندار

نشر الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ الإعلان الثاني من الحلقة الأخيرة للمسلسل التركي الشهير المؤسس عثمان والي سيودع جمهوره الأربعاء القادم.

وبحسب الإعلان الثاني الذي تم نشره، يظهر دوندار عم عثمان بن أرطغرل، وهو يسقط على الأرض، على ما يبدو أنه أصيب برمية سهم خاطئة من ابنته.

كما يظهر عثمان وفرسان قبيلة الكايي وهم يقتحمون قلعة صوفيا، والتي وقعت أسيرة في يد عثمان، حيث وجهه لها طعنة نافذة.

وحافظ مسلسل المؤسس عثمان، لبوراك أوزجفيت على نسبة المشاهدة العالية منذ عرضه منذ أشهر.

وكان المسلسل قد توقف تصويره بسبب فيروس كورونا لمدة أسبوعين فقط، ثم استؤنف التصوير مجددا.

فيما استمر توقف تصوير باقي المسلسلات لأكثر من شهرين، ولكن تقرر أخيرا توقّف الموسم الأول من المسلسل عند الحلقة الـ27 ، أي بعد أسبوعين، ولم يحدد موعد لعودة الموسم الثاني من المسلسل، وإن كانت بعض الأخبار تشير إلى أن عودته ستكون في نهاية 2020.

كما لم يصدر أي تأكيد رسمي من كاتب ومنتج العمل محمد بوزداغ الذي سبق وصرح أن المسلسل قد يمتد إلى خمسة مواسم.