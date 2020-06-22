الارشيف / فن ومشاهير

سارة درزاوي تنعي ابن أوس أوس وتكشف سبب وفاته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعت الفنانة سارة درزاوي نجل زميلها الفنان أوس أوس، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

 

وكشفت سارة عن سبب وفاة علي نجل أوس أوس، قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون ..

Advertisements
علي ابن أوس أوس و رويدا الصغير  عمره ٣ شهور  توفاه الله وفاة طبيعية ... ربنا يصبر قلبكم علي مصابكم .. مفيش كلام ممكن يخفف الألم .. بس دعايا ربنا يرزقكم صبر مالوش آخر يا رب .. و يا رب يكون سبب رحمة و مغفرة ليكم و ينزل سكينته علي نفوسكم و يربط علي قلبكم.. إنا لله و إنا إليه راجعون.

 

يذكر أن علي نجل الفنان أوس أوس توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 3 أشهر  بعد أن توقف قلبه، نتيجة لوفاة طبيعية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سارة درزاوي تنعي ابن أوس أوس وتكشف سبب وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا