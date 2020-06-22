سارة درزاوي تنعي ابن أوس أوس وتكشف سبب وفاته

نعت الفنانة سارة درزاوي نجل زميلها الفنان أوس أوس، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وكشفت سارة عن سبب وفاة علي نجل أوس أوس، قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون ..
يذكر أن علي نجل الفنان أوس أوس توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 3 أشهر بعد أن توقف قلبه، نتيجة لوفاة طبيعية.
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