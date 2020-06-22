إيمان شقيقة أوس أوس: مفيش حد وقع من بلكونات

وجهت إيمان أسامة شقيقة الفنان أوس أوس، رسالة إلى الجميع، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وصرحت إيمان قائلة: أرجوكم بلاش أخبار مفبركة مفيش حد وقع من بلكونات والصفحات اللي حاطة صورة عمر ابن اخويا الكبير وكاتبة عليه الخبر مش هقولكم غير حسبى الله ونعم الوكيل فيكم Advertisements .. محدش يشير الكلام ده وراعوا مامته لو شافت كدة فى أي وقت هتحس بايه. .. محدش يشير الكلام ده وراعوا مامته لو شافت كدة فى أي وقت هتحس بايه. يذكر أن علي نجل الفنان أوس أوس توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 3 أشهر بعد أن توقف قلبه، نتيجة لوفاة طبيعية.

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